Heilbronn.

Einen nicht alltäglichen Polizeieinsatz haben Beamte des Bundespolizeireviers Heilbronn am Dienstag gegen 10:05 Uhr erlebt. Ein Mitarbeiter der Deutschen Bahn informierte das Bundespolizeirevier Heilbronn über einen am Bahnsteig 7 sitzenden Schwan. Der Vogel lief über mehrere Gleise des Heilbronner Hauptbahnhofs und setzte sich letztendlich im Gleisbereich nieder. Der mehrfachen Aufforderung der eingesetzten Bundespolizisten, den Gleisbereich zu verlassen kam der Schwan nicht nach, sodass ihn die Polizeibeamten kurzerhand in Gewahrsam nahmen und wohlbehalten wieder in heimische Gewässer brachten.