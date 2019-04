Heilbronn Katzenkinder spielen am Gleisbett - Tierrettung rückt aus

Heilbronn.

An einer S-Bahnhaltestelle hat die Tierrettung Heilbronn am Donnerstagabend (11.04.) sieben Katzenbabys gerettet. Gegen 20 Uhr meldeten Reisende dem Tiernotdienst, dass sich an der S-Bahnhaltestelle "Kaufland" im Heilbronner Stadtgebiet mehrere spielende Katzen unmittelbarer Nähe zu den Gleisen befänden.