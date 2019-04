Heilbronn Knapp 100 000 Besucher bei Bundesgartenschau zu Ostern

Heilbronn.

Knapp 100 000 Menschen haben die Bundesgartenschau in Heilbronn am Osterwochenende nach Angaben der Veranstalter besucht. "Es ist eine Freude, die gute Stimmung auf dem Bundesgartenschaugelände und in der Stadt zu erleben", sagte Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) laut Mitteilung am Ostermontag.