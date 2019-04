Heilbronn Schon wieder: Buga-Maskottchen Karl beschädigt

Zwischen 20 Uhr abends und 6 Uhr morgens sollen die Unbekannten aktiv gewesen sein. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unbekannt. Die Bundespolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Hinweise.

Serientäter?

Erst kurz nach Weihnachten 2018 wurde Karl in Heilbronn gestohlen. Anfang März wurde ein Zwerg in Mainhardt entwendet. Dann sprengten Unbekannte, auch im März, zwei der pinken Figuren einfach in die Luft. Oft wird der Zwerg von seiner ursprünglichen Position einfach abmontiert und woanders platziert. So tauchte Mitte März einer der Zwerge unvermittelt an einer Bushaltestelle in Schwäbisch Hall auf.

Die Polizei geht in den meisten Fällen davon aus, dass es sich um keine Serientäter handelt, sondern um dumme Streiche von Einzeltätern und Gruppen.