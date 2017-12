Heilbronn Serie von Autoaufbrüchen: Polizei nimmt Verdächtige fest

Heilbronn.

Nach einer Serie von Autoaufbrüchen im Main-Tauber-Kreis und Stuttgart hat die Polizei acht Verdächtige gefasst. Die sechs Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 16 Jahren und 28 Jahren sollen in wechselnder Besetzung mindestens 45 Autos aufgebrochen haben, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag in Heilbronn mit. Demnach wurden die Verdächtigen bereits in der vergangenen Woche festgenommen, drei von ihnen auf frischer Tat. Gegen sie wurde Haftbefehl erlassen.