Heilbronn Vermisstes Mädchen hatte sich im Wald versteckt

Bretzfeld-Unterheimbach (Kreis Heilbronn). Das seit Mittwochnachmittag vermisste Mädchen wurde am Donnerstag Nachmittag in einem Waldgebiet wohlauf gefunden. Sie hatte sich dort versteckt. Zuvor waren in einer groß angelegten Suchaktion Polizei, Feuerwehr, Rettungshundestaffeln und Hubschraubern nach ihr gesucht worden. Auch in den sozialen Netzwerken wurde die Suche geteilt.