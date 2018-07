Heilbronn War der Regen schuld? Ursache für tödlichen Unfall unklar

Heilbronn.

Nach dem schweren Unfall mit acht Fahrzeugen und vier Toten auf der A81 geht die Suche nach der Ursache weiter. Laut Zeugenaussagen hatte es zum Zeitpunkt der Karambolage in Heilbronn stark geregnet - ob der Regen aber wirklich die Ursache war, ist noch nicht geklärt, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte. Fünf Beteiligte erlitten am Samstagnachmittag schwere Verletzungen. Bei den vier Toten handelt es sich laut Polizei um zwei Männer im Alter von 43 und 59 Jahren sowie um zwei Frauen im Alter von 48 und 50 Jahren. Mittlerweile sind laut Polizeiangaben alle davon identifiziert, ihre Angehörigen wissen Bescheid.