Heimattage in Winnenden Mopsrennen, Musik, Kunst - das Programm

Bereits am Freitag, 3. Mai, startet das Festwochenende mit der Winnender Kunstnacht. Ab 18.30 Uhr gibt es Kunst, Live-Musik und viele Leckereien in der Innenstadt zu genießen. Kunstinteressierte können in 24 Fachgeschäften verschiedene Kunstausstellungen entdecken. Darüber hinaus werden in 24 Schaufenstern entlang der Marktstraße und vielen weiteren Geschäften Werke von Künstlern aus Winnenden und Umgebung ausgestellt.

Die Leistungsstärke und die Vielfalt der baden-württembergischen Wirtschaft zeigt sich am Samstag und Sonntag ebenfalls. Insbesondere die große Leistungsschau ab 11 Uhr in der Innenstadt und am Bahnhof bringt unterschiedliche Menschen und Wirtschaftszweige zusammen. Nach Themengebieten gruppiert präsentieren sich an rund 100 Ständen regionale und überregionale Unternehmen, Dienstleister, Tourismusverbände und Vereine. Viele bieten den Besuchern nicht nur Informationen, sondern auch Mitmachangebote.

Beim Baden-Württemberg-Tag kann jeder, egal welchen Alters, viel Spannendes entdecken, doch besonders für Kinder und Jugendliche haben sich viele Aussteller Aktionen ausgedacht. Als Adrenalinkick kann man einen fiktiven Bungee-Sprung von einem 70 Meter hohen Baukran wagen. Am Kronenplatz steht eine acht Meter hohe Kletterwand, am Stand des Jugendgemeinderats gibt es neben Informationen zu dessen Arbeit, vor allem Spielangebote für Kinder und Jugendliche. Relaxen kann man in der gemütlichen Chillout-Area der Mobilen Jugend der Stadt.