Heimattage Winnenden Die Highlights und woher das Geld dafür kommt

Kulturamtsleiter Andreas Hein berichtet vom Stand der Dinge: „Die Sponsorenakquise läuft, mehr als die Hälfte der erforderlichen Summe von 400 000 Euro haben wir zusammen, auch weil unser Oberbürgermeister und unser Bürgermeister fleißig mögliche Spender ansprechen.“ Ziel sei, am Jahresende die Summe von Firmen und Stiftungen beisammenzuhaben.

Outfit, Gutscheine und ein Extra-Fest für die Ehrenamtlichen

Nicht genug, dass der Steuerzahler seinen Beitrag fürs Fest leistet – Zeitspenden der Bürger (und Menschen aus den Nachbargemeinden, ja warum denn nicht?) sind heiß begehrt: Die Stadt baut auf das Engagement zahlreicher Ehrenamtlicher. Die Helfer erhalten ein besonderes „Outfit“ und ein gebührendes Dankeschön – mit dem Helferfest am 5. Dezember 2019 und mit „Energietank-Gutscheinen“ fürs Wunnebad.

40 000 Zuschauer und 2000 Teilnehmer beim Festumzug erwartet

Das Motto für die Heimattage steht bereits seit der Bewerbung für die Ausrichtung des Fests, „Miteinander leben“. Als Winnenden den Zuschlag bekommen hatte, schuf der Gemeinderat eine Stelle für die Programmplanung. Im Herbst 2016 fing die neue Mitarbeiterin an, Ideen aus der Bürgerschaft herauszukitzeln und zu sammeln, gab aber im Februar 2017 den Job auf. Seit über einem Jahr besetzt nun Tanja Trefz die Stelle und hat jüngst für ihr Wirken lobende Worte von Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth geerntet. Jener stellte auch heraus, wie bedeutend das Fest ist: „In dieser Art und Weise werden wir solch ein Fest nicht wieder feiern“, sagte er beim Ehrenamtsabend. Beim Baden-Württemberg-Tag im Mai zum Beispiel spiegelt sich das ganze Land in einer Freiluftmesse mit Ständen vom Kärcher-Gelände bis in die Innenstadt. „Und allein beim Festumzug im September erwarten wir 2000 Teilnehmer und 40 000 Zuschauer.“

120 Veranstaltungen, darunter 35 gänzlich neue Formate

Was konkret inhaltlich geboten wird, wollen die Verantwortlichen erst Anfang 2019 bekanntgeben. Andreas Hein liefert bei seinem Standbericht nur nackte Zahlen: 120 Veranstaltungen umfasst das Heimattage-Programm derzeit, 35 davon sind gänzlich neue Formate, von denen 15 an sogenannten Highlight-Wochenenden stattfinden.

85 in der Stadt bereits eingeführte und regelmäßig wiederkehrende Veranstaltungen wie Wonnetag und Herbstmarkt, Citytreff und Weintage werden in das Programm integriert, man könnte auch sagen, diese Feste werden mottogemäß frisiert.

Miteinander.leben wird aufgesplittet in fünf Variationen, die wiederum auf verschiedene Bereiche angewendet werden: Miteinander.inspiriert für Kunst und Kultur; Miteinander.vernetzt für Wirtschaft, Innovation und den BW-Tag; Miteinander.begeistert für Interkultur und Ehrenamt; Miteinander bewegt für Sport und Inklusion; Miteinander.fasziniert für Brauchtum, Geschichte und die Landesfesttage.