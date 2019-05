Heimattage Winnenden Glasperlenspiel und Fools Garden auf der SWR1-Bühne

„Fools Garden“ bezaubert das Publikum mit Peter Freudentalers wunderschöner Gesangsstimme, die etwas Verträumtes an sich hat, und mit dem sehr homogenen Klang der Band. Wie die „Beatles“ oder „The Who“ spielt auch Volker Hinkel von „Fools Garden“ eine Rickenbacker-Gitarre, deren unverkennbarer Sound heutzutage live nur noch selten zu hören ist. Den Höhepunkt findet das Konzert natürlich mit „Lemon Tree“ - die Zuschauer singen aus vollem Hals mit.

Radiohits aus mehreren Jahrzehnten von der SWR-1-Band

Bevor mit „Glasperlenspiel“ eine vergleichsweise junge Band auf die Bühne kommt, versorgt die SWR-1-Band die Menge mit einer konzentrierten Dosis Radio-Hits ohne Überraschungen. Von Bruno Mars’ „Locked out of Heaven“ zu AC/DCs „Highway to Hell“.

Die letzte Band an diesem Abend ist ein Elektro-Pop-Duo mit einer Live-Band. „Glasperlenspiel“ startet mit massivem Bass, sie haben Konfetti- und Nebelkanonen am Start, neben der sowieso schon aufwendigen Lightshow sorgt eine großflächige Videowand hinter der Band für Effekte. Frontfrau Carolin Niemczyk kommt auf die Bühne in dicksohligen weißen Sneakern, Jogginghose und bauchfreiem Oberteil.