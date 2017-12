Heimspiel gegen Bayern München Akolo fraglich, Donis fällt aus

Wolf hofft auf "einen richtig guten Jahresabschluss"

Der Kongolese habe nach seiner Rippenprellung weiterhin Schmerzen beim Atmen, sagte VfB-Trainer Hannes Wolf am Freitag. "Es würde mich sehr erstaunen, wenn er gleich sagt, dass es geht."

Neben dem vierfachen Torschützen Akolo müssen die Schwaben unter anderen auch auf Flügelstürmer Anastasios Donis verzichten, der wegen eines Faserrisses in der Gesäßmuskulatur ausfällt .

Nach zuletzt drei Niederlagen in Serie hofft Wolf gegen den Rekordmeister dennoch auf "einen richtig guten Jahresabschluss". Den VfB trennen derzeit nur noch drei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz. Die vergangenen zwölf Spiele gegen die Bayern hat der VfB allesamt verloren.

Heynckes erwartet eine "junge, hungrige, laufstarke Mannschaft"

Sven Ulreich kehrt am Samstag erstmals an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück und wird auch wieder das Tor des FC Bayern München hüten. Der Schorndorfer hat seine muskulären Problemen vollständig überwunden und auch wieder trainiert.

Im Vorfeld der Partie kritisierte der 29-Jährige in einem Interview die frühere Führung der Schwaben um Sportvorstand Robin Dutt . "Es kam damals ja oft so rüber, dass ich auf einen Wechsel gedrängt hätte und vom VfB weg wollte. Das stimmt aber so nicht", sagte Ulreich.

"Wenn Ulreich fit und gesund ist, spielt er auch. Stuttgart ist ja auch kein unwichtiges Spiel für ihn", sagte Heynckes. In Stuttgart erwartet der Bayern-Coach ein "schwieriges Spiel" gegen eine "junge, hungrige, laufstarke Mannschaft".