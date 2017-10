Heimspiel gegen Freiburg Mehr Offensive wagen?

Ohne Badstuber und Mangala gegen Freiburg

Derby hin oder her, die Partie des Tabellen-Dreizehnten (Stuttgart) gegen den Tabellen-Fünfzehnten (Freiburg) hat für den Aufsteiger wegweisenden Charakter. Personell muss Wolf auf Abwehrchef Holger Badstuber (Verhärtung im Oberschenkel), Mittelfeldspieler Orel Mangala (Verhärtung in der Gesäßmuskulatur) und Ersatzkeeper Alexander Mayer (Muskelfaserriss) verzichten.

Dennis Aogo und Santiago Ascacibar melden sich hingegen rechtzeitig fit und werden am Sonntagabend (18 Uhr/ZVW-Liveticker) wohl in der ersten Elf stehen. Ob die personellen Engpässe in der Abwehrzentrale zu einer Systemumstellung führen, wollte Hannes Wolf nicht kommentieren. „Wir werden versuchen die Spieler, die wir zur Verfügung haben, in der bestmöglichen Anordnung auf den Platz zu stellen“, antwortete Wolf diplomatisch.

Wolf: „Wir wollen nie destruktiv sein“

Mit Christian Streich haben die Freiburger einen meinungsstarken Fußballlehrer auf der Trainerbank sitzen, vor dem der Stuttgarter Chefcoach großen Respekt hat: „Ich finde ihn super. Christian maskiert sich nicht und ist so, wie er ist. Er steht für gute Werte.“

Im Kalenderjahr 2017 sind die Schwaben in der heimischen Arena noch ungeschlagen. Das soll auch am Sonntag so bleiben. „Das schafft natürlich Vertrauen in die eigene Qualität“, sagt Hannes Wolf. „Es fühlt sich sehr gut an. Wir werden alles dafür tun, nicht zu verlieren.“

Wird die Wolf-Elf am Sonntag vor ausverkaufter Kulisse gegen die schlechteste Defensive (17 Gegentore) mehr Offensive wagen? „Natürlich wollen wir Tore schießen, aber wir müssen das Ganze sehen und dementsprechend eine Organisation finden, die sowohl defensive Stabilität, als auch offensive Kraft findet“, erklärte Wolf und fügte an: „Wir wollen nie destruktiv sein. Es macht großen Spaß, wenn der Ball vorne reinfällt.“

Matchfacts:

Die Partie gegen den SC Freiburg ist mit knapp 59.000 Zuschauern ausverkauft . Es werden etwa 4.000 Fans des SC Freiburg erwartet.

. Es werden etwa 4.000 Fans des SC Freiburg erwartet. Von den letzten fünf Duellen gewannen die Schwaben vier. Die letzte Begegnung im April 2015 endete 2:2 .

. VfB-Verteidiger Dennis Aogo feierte im Oktober 2004 sein Bundesliga-Debüt für den SC Freiburg . Bis zum Juni 2008 stand der gebürtige Karlsruher in 94 Ligaspielen für die Breisgauer auf dem Rasen.

feierte im Oktober 2004 sein . Bis zum Juni 2008 stand der gebürtige Karlsruher in 94 Ligaspielen für die Breisgauer auf dem Rasen. Seit Christian Streichs Amtsantritt am 29. Dezember 2011 holte der SC Freiburg in der Bundesliga 19 Punkte mehr als der VfB Stuttgart (204 zu 185, in jeweils 162 Partien, beide Vereine waren zwischenzeitlich ein Jahr in der 2. Bundesliga).

Kein anderes Team kassierte in der Fremde so viele Gegentore wie der SC Freiburg (13).

Bisherige Bilanz aus VfB-Sicht:

Gesamt: 32 Spiele, 19 Siege, 3 Unentschieden, 10 Niederlagen, 53:39 Tore

Auswärts: 16 Spiele, 7 Siege, 1 Unentschieden, 8 Niederlagen, 19:23 Tore

Heim: 16 Spiele, 12 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, 34:16 Tore

Schiedsrichter:

Das Spiel leitet Schiedsrichter Tobias Stieler. Unterstützung erhält er von den Seitenlinien durch Thomas Stein und Christian Gittelmann. Der 4. Offizielle ist Robert Hartmann.

So wollen sie spielen:

Stuttgart: Zieler - Beck, Baumgartl, Pavard, Insua - Ascacibar, Mangala - Akolo, Brekalo - Asano – Terodde

Trainer: Hannes Wolf

Freiburg: Schwolow - Koch, Schuster, Söyüncü - Stenzel, Höfler, Günter - Frantz - Niederlechner, Terrazzino - Haberer

Trainer: Christian Streich

SC Freiburg mit Abwehrproblemen nach Stuttgart

Freiburg.

Der SC Freiburg hat vor dem Baden-Württemberg-Derby beim VfB Stuttgart weiterhin Probleme in der Defensive. In Caglar Söyüncü und Robin Koch stehen Trainer Christian Streich am Sonntag (18.00 Uhr) weiter nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung. Philipp Lienhart (Knieverletzung), Marc-Oliver Kempf (Muskelfaserriss) und der Langzeitverletzte Georg Niedermeier fallen nach wie vor aus.

Streich, der als Freiburger Cheftrainer noch nie in Stuttgart gewinnen konnte, hofft darauf, dass seine auswärts in dieser Saison noch sieglose Mannschaft auf fremdem Platz endlich einmal ähnlich gut auftritt wie zu Hause. "Wir müssen genauso mutig und griffig sein wie daheim", forderte Streich am Freitag. Für Lienhart wird wohl wie beim 3:1 im DFB-Pokal gegen Zweitligist Dynamo Dresden Koch in die Startelf des Tabellen-15. rücken. Mit einem Sieg würde der Sport-Club in der Tabelle am VfB vorbeiziehen.

(dpa)