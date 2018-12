Heimspiel gegen Hertha So startet der VfB Stuttgart

So startet der VfB Stuttgart gegen Berlin:

Zieler - Insua, Kempf, Baumgartl, Beck - Ascacibar, Castro - Gonzalez, Gentner, Akolo - Gomez

Bank: Grahl (ETW), Didavi, Donis, Aidonis, Sosa, Dajaku, Sarpei

Für Anastasios Donis rückte im Heimspiel gegen Berlin Chadrac Akolo in die Startelf. Den an der Wade verletzten Dennis Aogo ersetzte Gonzalo Castro und Santiago Ascacibar kehrte nach seiner Gelbsperre zurück in die Anfangsformation. Erstmals seit dem 6. Oktober stand auch Borna Sosa wieder im Stuttgarter Kader.

So startet Hertha BSC Berlin: