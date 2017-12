Heimspiel gegen Leverkusen Der VfB Stuttgart baut auf seine Heimstärke

Fragezeichen hinter Aogo und Brekalo

Dennis Aogo (Übelkeit) und Josip Brekalo (Wadenproblem) drohen für das Spiel gegen die Werkself auszufallen. „Bei beiden wird es knapp“, erklärte Wolf am Mittwoch auf der Spieltags-Pressekonferenz. Auch Dzenis Burnic wird nach seiner Reizung im Knie noch nicht zum Stuttgarter Kader gehören. „Es wird nicht ganz reichen. Dzenis hat zwar schon viele Inhalte wieder mitgemacht, doch wir müssen mir der Gesamtbelastung noch aufpassen“, so Wolf.

Bayer Leverkusen kommt mit einer breiten Brust ins Schwabenland. Die Mannschaft von Trainer Heiko Herrlich ist seit neun Bundesliga-Spielen ungeschlagen (vier Siege, fünf Remis), so lange wie aktuell keine andere Mannschaft in der Liga. Zudem warten die Stuttgarter seit zwölf Spielen auf ein Erfolgserlebnis gegen Bayer – länger ohne Sieg blieb der VfB in seiner Bundesliga-Geschichte noch gegen kein anderes Team.

Leverkusener Leichtigkeit

„Sie haben 27 Tore geschossen und entwickeln mit großer Leichtigkeit Torchancen“, sagt Hannes Wolf, „ihre individuelle Qualität und die guten Abläufe in der Offensive sind schon beeindruckend.“ Gepaart mit der „körperlichen Substanz“ im Defensiv-Bereich ergibt sich ein stimmiges Kollektiv, welches am Freitag die Stuttgarter Heimserie beenden will.

Auf den Aufsteiger wartet bis zur Winterpause noch ein knackiges Restprogramm: Nach dem Heimspiel gegen Leverkusen geht es zur wiedererstarkten TSG 1899 Hoffenheim (13.12.), dann kommen die Bayern (16.12.) und am kurz vor dem Fest wartet noch das Pokal-Achtelfinale gegen den FSV Mainz 05 (19.12.). „Wir kennen das Paket und wissen welche Gegner kommen, aber aktuell liegt der Fokus nur auf dem Freitagabend“, sagt VfB-Trainer Wolf.

Wolf: "Es muss ein lebendiges System bleiben"

Hannes Wolf hofft auf einen besonderen Abend in der fast ausverkauften Arena: „Wir brauchen wieder eine Top-Leistung. Die müssen wir uns hart erarbeiten. Wir wissen , was da kommt, wissen aber auch, was wir zu Hause können – die Serie wollen wir stehen lassen.“

Am vergangenen Spieltag in Bremen vertraute Wolf erstmals in dieser Spielzeit seiner in der Vorwoche in Hannover siegreichen Startelf. Eine Stammelf habe er deshalb aber keineswegs gefunden. Diese Begrifflichkeit existiert in der Wolfschen Denke nicht. Ganz im Gegenteil: "Es muss ein lebendiges System bleiben. Dass wir eine Formation gefunden haben, dem verweigere ich mich, denn das hieße ja, dass das Ganze starr wird. Es muss lebendig bleiben."