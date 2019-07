Held vom Winnender Wunnebad Dieser 17-Jährige hat einem Kind das Leben gerettet

Er ist einmal die Woche, wenn möglich, im Schwimmtraining

Aris schwimmt so gern, dass er, wenn möglich, auch einmal die Woche im Schwimmverein in Waiblingen-Neustadt trainiert. „Den Kumpels dort habe ich es auch erzählt. Dass ein Kind beinahe ertrinkt und man es retten muss, so etwas hat noch niemand erlebt, das passiert eher selten“, denkt und hofft der 17-Jährige. Auch seinen Eltern hat er’s natürlich am Abend erzählt, dass er der Retter war - von dem Vorfall gehört hatten sie aber vorher schon. „Sie waren stolz auf mich und sagten: So muss es sein.“

Demnächst also wird man Aris bei einem Ersthelferkurs antreffen. Nicht nur wegen des Badeunfalls. „Ich brauche ihn ja auch, um meinen Führerschein zu machen“, gibt er ehrlich zu.