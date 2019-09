Herrenberg 45-Jähriger stirbt bei Polizeieinsatz

Herrenberg.

Ein 45 Jahre alter Mann ist in Herrenberg (Kreis Böblingen) während eines Polizeieinsatzes ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte er zuvor Beamte angegriffen und starb, nachdem diese ihn zu Boden gebracht hatten. Der Mann war demnach am Sonntag zu Fuß unterwegs gewesen und zu den Beamten gelaufen, die gerade eine Verkehrskontrolle durchführten - er beleidigte diese und schlug mit einem Motorradhelm nach ihnen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und legten ihm Handschellen an. Als sie Atemprobleme bei ihm bemerkten, nahmen sie ihm den Angaben nach die Handschellen wieder ab und setzten ihn auf.