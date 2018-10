Herrenberg Pferd will aus fahrendem Anhänger türmen

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, kam es am Mittwoch auf der B296 zu einem eher ungewöhnlichen Einsatz. Eine Porsche-Fahrerin war in Richtung Tübingen unterwegs, als sie bemerkte, dass sich ihr Pferdeanhänger ungewöhnlich stark bewegte. Sie hielt an einer Bushaltestelle an, um nach den Rechten zu schauen. Das Pferd im Anhänger hatte offenbar versucht, aus dem Anhänger zu flüchten. Dem etwa 600 Kilogramm schweren Kaltblüter war es gelungen sich von einem Strick, der ihn sicherte, loszureißen. Anschließend hatte er sich im Anhänger komplett umgedreht und versucht aus dem Anhänger zu springen. Die Vorderläufe und der Kopf hingen nun über die Bordwand nach draußen.

Pferd nur leicht verletzt

Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Herrenberg rückte aus und öffnete den Anhänger, während Polizeibeamte die Fahrbahn absperrten. Immerhin war die Reaktion des Tieres auf die Rettungsaktion nicht vorhersehbar. Das befreite Pferd stürzte zunächst aus dem Anhänger, richtete sich jedoch gleich wieder auf und blieb während der Befreiungsaktion ruhig. Ein hinzugerufener Tierarzt kümmerte sich im Anschluss um den vermutlich nur leicht verletzten Kaltblüter. Zu Störungen wegen der Straßensperrung kam es nicht.

