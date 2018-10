Hertmannsweiler Brandstiftungen im Hofweg: 49-Jähriger vor Gericht

Der Mann sitzt seit Ende April dieses Jahres in Haft. Vor der 17. Großen Strafkammer am Stuttgarter Landgericht begann sein Prozess am Montagvormittag. Es wurde lediglich die Anklageschrift verlesen; weitere fünf Termine sind für diese Verhandlung bereits anberaumt.

Zu den Personalien des Mannes hieß es, er sei polnischer Staatsangehöriger, von Beruf Spinner (also Textilfadenerzeuger) und geschieden. Eine Dolmetscherin stand dem schmächtigen, grauhaarigen, unauffällig wirkenden Mann zur Seite.

Feuer hätte auch aufs Haus übergreifen können

Sieben Brandlegungen wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor. Meistens soll der Mann im Hofweg in Hertmannsweiler zugange gewesen sein. Dort soll er auf verschiedene Art und Weise Feuer sehr nahe an einem Mehrfamilienhaus gelegt haben, in welchem seine geschiedene Ehefrau als Pflegerin gearbeitet und zeitweise auch gewohnt habe. Die Frau habe sich dort um einen Mann gekümmert, der im Rollstuhl sitzt. Der Beschuldigte hat laut Anklage mehr als einmal „billigend in Kauf genommen“, wie das bei Juristen heißt, dass Feuer aufs Haus übergreift – und dort wohnten Menschen.

Auto aus- und Papiermülltonnen komplett abgebrannt

Hin und wieder erloschen die Brände von selbst – aber nicht immer. Am 9. April beispielsweise, einem Montag, brannte ein Auto vor besagtem Haus vollständig aus. Am 7. April steckte der Mann mutmaßlich Papiermülltonnen in Brand, wieder im Hofweg in Hertmannsweiler. Ein Hausbewohner griff beherzt zum Gartenschlauch, weshalb das Feuer nicht aufs Haus übergriff. Die Mülltonnen brannten komplett ab.

Ende Oktober 2017 fing es an

Ein Nachbar eilte herbei, als am Abend des 2. April vermutlich Kartonagen angezündet worden waren. Das Feuer griff auf Palisaden über; es entstand Sachschaden. Ein im Vergleich zu den anderen Fällen relativ geringer Sachschaden entstand beim ersten Vorfall, den die Staatsanwaltschaft dem Polen anlastet: Am 27. Oktober vergangenen Jahres soll er am Abend versucht haben, die Rollstuhlrampe an besagtem Haus in Brand zu setzen. Erst einige Zeit später, im März 2018, soll der Mann dann „in erheblich alkoholisiertem Zustand“, diesmal in Winnenden, versucht haben, das Auto des Rollstuhlfahrers, den seine Ex-Frau pflegte, anzuzünden. Das Feuer erlosch von selbst; dennoch entstand am Wagen ein Schaden in Höhe von 10 000 Euro.

Angeklagter soll Ex-Frau bedroht haben

Mit Hilfe eines Grillanzünders habe der 49-Jährige am 20. April versucht, wieder einen Wagen im Hofweg anzuzünden, diesmal einen Smart. Das Vorhaben misslang.

Drei Tage später soll sich der Mann dann einer Bedrohung schuldig gemacht haben: Er habe zu seiner Ex-Frau gesagt, er werde sie umbringen; eine weitere Frau sei ebenfalls bedroht worden.

Der Prozess gegen den 49-Jährigen wird am Montag, 15. Oktober, vor dem Stuttgarter Landgericht fortgesetzt.