Frankfurt - Die Massenevakuierung in Frankfurt verzögert sich weiter. "Es tauchen immer neue Personen auf, die aus der Sperrzone gebracht werden müssen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Das sei "super ärgerlich und super aufwendig" - die Einsatzkräfte hätten am Morgen genug Zeit und Kapazitäten gehabt, Hilfsbedürftige zu transportieren, man habe aber nichts von ihnen gewusst. In der größten Evakuierungsaktion in der Geschichte der Bundesrepublik müssen mehr als 60 000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Ursprünglich hätte die Entschärfung gegen 12.00 Uhr starten sollen.