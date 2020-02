Hessen Volkmarsen: Ermittlungen in alle Richtungen

Hessen Versuchter Mord: Verdächtiger von Volkmarsen in U-Haft

Die Ermittlungen nach der Gewalttat beim Rosenmontagszug in Nordhessen mit rund 60 Verletzten laufen weiter auf Hochtouren. Der Mann, der am Montag mit einem Auto in der Kleinstadt Volkmarsen in eine Menschenmenge gefahren ist, war nach Behördenangaben nicht betrunken.