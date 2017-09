Hessen Naturschutzbund: Wolf im Odenwald gesichtet

Wald-Michelbach/Wetzlar.

Im Odenwald ist ein Wolf gesichtet worden. Das Tier lief am Sonntag in der Nähe von Wald-Michelbach einem Fotografen vor die Linse, wie der Naturschutzbund Hessen (Nabu) am Donnerstag in Wetzlar mitteilte. Das Umweltministerium in Wiesbaden hält das Foto nach eigenen Angaben für echt. Es zeigt ein Tier, das aufgerichtet zwischen den Bäumen steht.