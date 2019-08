Hessen Niederlage in Straßburg: Frankfurt droht das Europa-Aus

Noch ohne Torjäger Bas Dost, der bei Sporting Lissabon weiter in der Warteschleife hängt, verlor der hessische Fußball-Bundesligist am Donnerstag das Playoff-Hinspiel bei Racing Straßburg mit 0:1 (0:1) und muss ernsthaft um den Einzug in die Gruppenphase der Europa League bangen.

Lucien Zohi traf in der 33. Minute zum verdienten Sieg für den französischen Ligapokal-Gewinner. Nach der ersten Niederlage im siebten Saison-Pflichtspiel muss der Vorjahres-Halbfinalist aus Frankfurt im Rückspiel am kommenden Donnerstag vor heimischer Kulisse deutlich zulegen, um das selbst gesteckte Ziel noch zu erreichen.

"Wir waren nicht bereit, wir haben uns vorne überhaupt nicht bewegt", sagte Trainer Adi Hütter bei Nitro über die schwache erste Halbzeit, nach der er den kroatischen Vize-Weltmeister Ante Rebic vom Feld genommen hatte. "Diese Leistung, das passt einfach nicht. Sich in so einem wichtigen Spiel so zu bewegen und zu verhalten. Deshalb habe ich ihn erlöst." In der zweiten Hälfte habe er eine "komplett andere Mannschaft gesehen".