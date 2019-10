Thailand Sechs Elefanten stürzen Wasserfall herunter und ertrinken

In Thailand sind sechs Elefanten auf tragische Weise ums Leben gekommen: Sie stürzten einen steilen Wasserfall im Khao Yai Nationalpark herab und ertranken, wie die Zeitung "The Nation" am Samstag unter Berufung auf Parkmitarbeiter berichtete.