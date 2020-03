Hilfe in der Coronavirus-Krise ZVW hilft: Das neue Portal für den Rems-Murr-Kreis

Waiblingen.

In der Coronavirus-Krise brauchen wir Solidarität und gegenseitige Hilfe vor allem für Menschen in Quarantäne und für Risikogruppen, die möglichst auch Einkäufe vermeiden sollten. Und diese Hilfe gibt es mit vielen Angeboten in allen Orten. Auch der lokale Einzelhandel braucht unsere Unterstützung. Wir haben darüber berichtet und werden dies auch in Zukunft tun. Jetzt gehen wir einen Schritt weiter mit dem Online-Portal zvwhilft.de, das jetzt an den Start geht.





Hier gelangen Sie direkt zum Hilfsportal.



Auf zvwhilft.de können sich die Menschen aus dem Rems-Murr-Kreis vernetzen, von Privatpersonen bis hin zum lokalen Einzelhandel. Über die drei Kategorien „Suche Hilfe“, „Biete Hilfe“ und „Lokaler Handel“ findet jeder Nutzer schnell seinen Weg. Man kann nach der benötigten Unterstützung gezielt suchen und diese auf der integrierten Karte auch gleich verorten. Wer Interesse hat, kontaktiert den jeweiligen Anbieter per Mail, ebenfalls direkt über das Portal.