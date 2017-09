Hilfen für Kommunen Autobauer halten sich bei Aufstockung zurück

VW-Konzern nimmt ausländische Hersteller in die Pflicht

Bei einer Umfrage unserer Zeitung bei den großen Automobilherstellern in Deutschland gab es hierfür unterschiedliche Signale. Der VW-Konzern, zu dem Marken wie Porsche, VW und Audi zählen, teilte mit, man habe beim Dieselgipfel im August bereits Zusagen gemacht, sich „signifikant“ am Mobilitätsfonds zu beteiligen. „Bevor über neue Beträge gesprochen wird, müssen auch die ausländischen Hersteller in die Pflicht genommen werden, deren Marktanteil in Deutschland bei etwa 35 Prozent liegt“, sagte ein Sprecher der Wolfsburger. Die Verbesserung der Luftqualität könne nicht allein von den deutschen Automobilherstellern geleistet werden.

Ähnlich reagierte die BMW-Gruppe, zu der unter anderem die Marken BMW und Mini zählen. Man habe auf dem Dieselgipfel im August klar kommuniziert, dass „wir bereit sind, im Rahmen eines ganzheitlichen Paketes zur Vermeidung von Fahrverboten auch einen Beitrag hinsichtlich des Themas Mobilitätsfonds zu leisten“, hieß es. Auch hier machte ein Sprecher keine Angaben darüber, in welcher Höhe der Beitrag bereits geplant war und ob er sich noch mit der geplanten Aufstockung erhöhen könnte. Nur so viel: Man erwarte „eine Klärung in den kommenden Wochen“. Daimler lehnte eine Stellungnahme am Mittwoch ab.

Bei der Höhe der Beteiligung spielt für die deutschen Autobauer offenbar eine wichtige Rolle, dass auch ausländische Autohersteller in den Fonds mit einzahlen. Im Umfeld des Verbands der internationalen Kraftfahrtzeughersteller (VDIK) heißt es, man beteilige sich noch nicht an dem Fonds, weil derzeit das Meinungsbild noch nicht abgeschlossen sei. Darauf deuten auch die Reaktionen von Ford und Opel – seit August Teil des französischen Automobilkonzern Groupe PSA – hin. „Wir arbeiten mit der Bundesregierung an der Ausgestaltung des Fonds und sind noch in Diskussionen“, teilte Ford mit. Und bei Opel hieß es: „Wir verfolgen die aktuelle Diskussion aufmerksam und werden uns zu gegebener Zeit äußern.“