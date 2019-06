Hinter der Rossmann-Filiale Erste Tankstelle für E-Autos in Kernen

Gute Nachricht für Fahrer von Elektro-Autos: Auf dem Parkplatz hinter Rossmann in Rommelshausen können die Fahrzeughalter ihre E-Autos ab sofort mit Öko-Strom versorgen. Die Ladesäule wurde am Dienstag vom Bürgermeister Stefan Altenberger in Betrieb genommen. Das Remstalwerk ist verantwortlich für die Technik und Wartung der Ladestation.

Tobias Wiegand, Technischer Leiter des Remstalwerks erklärt, wie die Ladestation funktioniert: Mit einer „Energie to go“-Ladekarte kann die E-Tankstelle freigeschaltet werden (siehe Infobox). Die Klappe der Steckdose entriegelt sich und das Ladekabel des Autos kann eingesteckt werden. Anschließend verriegelt die Ladesäule das Kabel, damit es während des Ladevorgangs nicht entfernt werden kann. Zwei Fahrzeuge können gleichzeitig aufgeladen werden.

Elektro-Autos werden mit „Grünem Strom“ aufgeladen

Betrieben wird die E-Tankstelle mit „Grünem Strom“: Die Fahrzeuge werden mit zertifiziertem Ökostrom aufgeladen. Der Parkplatz hinter Rossmann sei ein guter Standort für die E-Tankstelle, meint Gabriele Laxander, Geschäftsführerin des Remstalwerks. Die zentrale Lage und die Geschäfte in der Nähe lockten die Einwohner auf den Parkplatz. Auch die Bauarbeiten seien unkompliziert gewesen, berichtet Tiefbauamtsleiter Ralf Bulling. Die Leitungen für E-Ladesäulen oder Camping-Stellplätze wurden bereits beim Bau der neuen Parkplätze verlegt. 25 Meter Kabel verlaufen nun unter der Ladesäule, die Stromversorgung kommt aus dem Niederspannungsnetz. Stefan Altenberger hofft auf eine gute Frequentierung der Ladestation. Viele Elektrofahrer würden ihre Fahrzeuge momentan an der eigenen Steckdose zu Hause laden. Wenn die E-Tankstelle aber gut ausgelastet ist, kann er sich vorstellen, noch weitere Ladestationen an anderen Standorten zu bauen.