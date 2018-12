Hiobsbotschaft für den VfB Stuttgart Hinrunden-Aus für Benjamin Pavard

Mönchengladbach.

Für Weltmeister Benjamin Pavard ist die Hinrunde nach Angaben von VfB-Sportvorstand Michael Reschke beendet. Demnach hat der Franzose beim 0:3 (0:0) im Spiel bei Borussia Mönchengladbach am Sonntag bei seinem Eigentor in der 84. Minute einen Faserriss erlitten und wird für die letzten drei Spiele des Jahres ausfallen. "Bis zum 1:0 haben wir stabil gestanden. Was dann passiert, ist ganz bitter für uns. Wir sind arg gebeutelt", sagte Reschke.