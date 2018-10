Historische Wasserburg in Kernen? Aushub vom Ochsen-Areal wird untersucht

„Braucht jemand ein Gebiss?“ – mit Schmackes legt Ebbe Kögel die nächste Schippe weiche, feuchte Erde auf die Tischplatten, die schon übersät sind mit zerbröselter Erde. „Das ist ein Kieferstück, bestimmt von einer Wildsau“, hat Inge Heiland eine spontane Eingebung, was das harte Teil mit spitzen Kanten in ihrer Hand sein könnte. Sie dreht den Fund eine Weile, um die Erde abzukratzen, dabei löst sich ein Zahn. „Das ist der Eckzahn, gut aufpassen, dass wir ihn nicht verlieren.“ Vor sich hat sie ihre geborgenen Kleinschätze aufgereiht: Keramikscherben, Knochen, Muscheln. Jedes Fundstück landet in einem Pappkarton, der in den nächsten Tagen den Archäologen übergeben wird. Sie haben einiges zu untersuchen: Gefunden wurden eine Gürtelschnalle, Lederstücke, Messergriffe aus Horn, ein Rasiermesser, Hufeisen, geblasenes Glas, silberne Knöpfe, eine Nähnadel aus Beinknochen, Teile eines Beils, ein Armbrustbolzen, Pferdetrensen, Steigbügel-Überreste und eine Glocke.

Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert?

In jedem Häufchen lauern Puzzleteile, die zusammengesetzt Aufschluss geben sollen über Alltagsgewohnheiten, Arbeitsgeräte, Ernährung, Waffen und Kleidung damaliger Dorfbewohner. Der Erdaushub, den die Hobby-Archäologen beackern, wurde in der Ortsmitte ausgebaggert, zur Stettener Kläranlage transportiert und dort zwischengelagert. „Wir unterstützen die Arbeit der hauptamtlichen Archäologen, die den mittelalterlichen Fund analysieren“, erklärt Ute Heinle, Vorsitzende des Vereins für Heimat und Kultur. Einiges deute darauf hin, dass er zu einer ehemaligen Wasserburg aus dem 13. Jahrhundert gehört. Aufgetaucht seien die Fundstücke im Graben, der die Burg umgab (siehe Infobox „Eine herrschaftliche Wasserburg?“).

Die Frage ergibt sich: „Was hinterlasse ich der Nachwelt?“

Petra Kaiserauer-Barth zerkleinert einen groben Dreckklumpen mit dem Handspachtel. Ihre Handschuhe fahren hinein ins Erdreich auf dem Tisch. Sobald sie etwas Hartes zu greifen bekommt, zerkrümelt sie den Klumpen mit den Fingern. „Ich fühle eine gewisse Demut“, meint sie. „Ich sehe die Menschen dahinter und frage mich, wie sie wohl gelebt haben.“ Auch die Hände von Jens Geier gehen auf Tauchstation: Bei der hobbyarchäologischen Exkursion in 800 Jahre alte Erde wird ihm viel über die zeitliche Dimension klar: „Ich staune, dass alles so alt sein soll und so gut erhalten ist.“ Er stelle sich die Frage, „was ich eigentlich der Nachwelt hinterlasse“.

Zeitliche Einordnung

Ute Heinle zählt auf, welche Gegenstände zur zeitlichen Einteilung verwendbar sind: Keramik anhand der Bemalung und Form, Metall, Leder, Knochen und Haare. Ziegel hingegen seien nicht aussagekräftig. Den Teilnehmern ist anzumerken, dass das private und örtliche Geschichtsverständnis immens von der Aktion profitiert. „Es ist eine lebendige Geschichtsstunde und Einführung in die Kommunalpolitik und das Bauwesen“, sagt Ebbe Kögel. Olga Volzer fühlt sich an wissenschaftliche Archäologie-Sendungen im Fernsehen erinnert. „Wann kommt man schon mal dazu, das live mitzuerleben und ungelernt dabei sein zu können.“ Sylvia Schedler, die seit zwei Jahren in Stetten wohnt, buddelt mit: „Eine gute, beruhigende Samstagsbeschäftigung, die Spaß macht und mir den Wohnort näherbringt“, meint sie. „Wie ein Zweitstudium“, findet Begleiterin Petra Kaiserauer-Barth. Man darf gespannt sein, was die Untersuchungen ergeben: Mit dem Bernsteinzimmer oder einem verborgenen Schatz rechnet niemand. „Eher ein Muschelzimmer“, sagt Ute Heinle und zeigt auf die perlmuttartig glänzende Innenseite einer Muschel. Die Erkenntnisse, die sie gewinnen, seien schon jetzt ein Schatz für sich. „Wenn sich herausstellt, dass Stetten älter ist, als es dokumentiert ist, wäre das so viel wert wie ein Schatz.“ Steilvorlage für den Stettener Heimatforscher Ebbe Kögel, der augenzwinkernd anmerkt: „Hauptsache, wir können nachweisen, dass Stetten älter ist als Rommelshausen.“