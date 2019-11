Hitze, Trockenheit, Borkenkäfer Der Welzheimer Wald ist in Gefahr

Künftig keine Nadelbäume mehr im heimischen Wald?

Der Klimawandel stellt die Forstwirtschaft ganz generell vor große Herausforderungen, betonte Pfeiffer. Nicht nur, dass die Tanne bei einer weiteren Erwärmung gefährdet wäre. Es könnte, je nach Erwärmung, gut sein, dass mittelfristig gar keine Nadelbäume mehr in der Region überleben.

Auch das Wiederaufforsten sei eine Herausforderung. Nur etwa die Hälfte der Jungbäume überlebe meist. Der Boden sei vielerorts einfach zu trocken. Eigentlich müssten sie händisch gegossen werden – ein Aufwand, der im 161 Hektar großen Alfdorfer Kommunalwald aber nicht zu leisten sei.

Eine Erfahrung die auch Gemeinderat und Alfdorfs größter privater Waldbesitzer Götz von Holtz gemacht hat. An einer exponierten Südfläche habe er tausend Bäume aufforsten lassen. Doch keiner davon überlebte. Nur durch händisches Gießen sei es gelungen, die Überlebensquote in diesem Jahr auf rund 70 Prozent zu erhöhen.

Gemeinde will erst einmal sparsam planen

Rund tausend Bäume pflanzt auch die Gemeinde jedes Jahr – zuletzt Weißtannen in einem Gebiet mit Knollenmergel. Auf dem tonigen Boden hat diese Sorte besonders gute Überlebenschancen. Allerdings räumt auch Pfeiffer ein: „Wir wissen nicht, ob das richtig ist.“ Nach heutigem forstwissenschaftlichen Stand, so Horwath vom Forstamt, sei die Baumart gut geeignet, auch weil sie über eine große genetische Variation verfügt. Es könne aber auch gut sein, dass sich die heutige Pflanzung in 50 Jahren als Fehler erweise.

Für das kommende Jahr will die Gemeinde daher erst einmal sparsam planen. Sie rechnet mit Verkaufserlösen von gerade mal 50 000 Euro. Zusammen mit den Einnahmen aus Jagdpacht und dem Mehrlastungsausgleich (Geld, das die Kommune bekommt, weil der Wald auch zur Naherholung dient) ergibt das rund 57 000 Euro Einnahmen. Dem stehen Ausgaben von rund 60 000 Euro gegenüber. Der Forst wird also voraussichtlich ein Minus erwirtschaften.

Das liegt aber auch an einer Reform, die zum 1. Januar 2020 den Forst neu regelt – und die durchaus als historisch bezeichnet werden darf. Der Staatswald wird dann nicht mehr von Gert Pfeiffer betreut (siehe: Künftig neun Forstreviere im Kreis). Dafür vergrößert sich sein Revier, das in Alfdorf und Urbach künftig 286 Hektar Kommunalwald umfassen wird. In diesem Zuge steigt die Forstverwaltungsgebühr deutlich: von rund 11 000 auf knapp 20 000 Euro.

Segan: Noch mehr Bäume pflanzen nicht so einfach

Im Gemeinderat, der diesen Betriebsplan einstimmig verabschiedete, stellten abschließend mehrere Räte die Frage, ob die Gemeinde nicht noch mehr Bäume pflanzen könne. Dies sei außerhalb bestehender Waldflächen aber gar nicht so einfach, sagte Bürgermeister Michael Segan. Müsse man dazu doch zunächst Flächen finden und dann auch formell die Aufforstung beantragen. Die Gemeinde habe das im Moment nicht geplant. Ohnehin sei Alfdorf mit seinen vielen kleinen Teilorten bereits jetzt etwa zur Hälfte bewaldet.