Hochlandrinder in der Talaue Eine tierische Adoptiv-Familie

Sie ist nicht das einzige Kälbchen, das hier das Licht der Welt erblickt hat. Meistens vollzieht sich diese kleine Wunder auf vollkommen natürliche Weise: Die Hochschwangere zieht sich in ein ruhiges Eck zurück und bringt den Nachwuchs selbstständig auf die Welt. Erst nach der Geburt kommt der Veterinär zur Untersuchung. Obwohl Lisa nicht die Mutter der Kindergruppe ist, macht die Patchworkfamilie einen intakten Endruck. Lisa lässt sich die Ankuschelversuche der Kleinen gerne gefallen.

Ein Hauch von Allgäu im Remstal

Die Unwetter der vergangenen Wochen haben eine alte Traubenkirsche umgeknickt, den Wiederkäuern jedoch konnten sie sie außer triefend nassem Fell nichts anhaben. Bei Sturm oder Starkregen suchen sie Schutz in einem hölzernen Unterstand. Schotten sind, die Rinder wie die Menschen, eher robust. Die rauhe Umgebung verlangt es so. Das macht die Rinderrasse für die Weide-Haltung so attraktiv. Wettererprobt und von ausgeglichenem Temperament passen sie in die Talaue, wo sie auf zweieinhalb Hektar leben und der sie durch ihre Anwesenheit einen Hauch von Allgäu verleihen.

Eine Nachbarsfamilie weidet am renaturierten Schüttelgraben: Fünf Kühe und drei Kälber auf sieben Hektar. Kaum eine andere Rasse hat derart die Ruhe weg wie die zotteligen Zeitgenossen von der Insel. Bei der tobenden Kuh, die vor vier Jahren ausbüxte, die Bundesstraße überquerte und Korb unsicher mache, handelte es sich um eine Hinterwäldlerin. Abgesehen hatte die Arme eine schwierige Vergangenheit in der Wilhelma, wo sie von Artgenossen gemobbt wurde.

Rückzugsorte inmitten von Verkehrs- und Stadtlärm

Wenn vom Altstadtfest die Musik allzu laut herüber wummert, ziehen sich Lisa und Co. in entferntere Nischen zurück. Ansonsten sind die Weiden in der Talaue und am Schüttelgraben, obwohl ganz in der Nähe der B 14 beziehungsweise der stark befahrenen Hallenbad-Kreuzung gelegen, fast so etwas wie Horte der Ruhe. Spaziergänger machen Halt und genießen den friedlichen Anblick oder plaudern, falls er gerade anwesend ist, mit dem Besitzer. Auch er selbst weiß die Weiden als Rückzugsort zu schätzen. Nach einem stressigen Arbeitstag ist ein Besuch bei den Rindern die reinste Kur.