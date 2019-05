Hochwasser an der Rems Remstal-Gartenschau unter Wasser?

So zum Beispiel zwischen Winterbach und Remshalden, wo die Rems für die Gartenschau naturnah angelegt wurde – und die Fluten der Rems sich nun neue Wege gebahnt, Inseln verschoben und Böschungen neu gestaltet haben. Hans-Peter Sieg, technischer Geschäftsführer des Wasserverbandes Rems, hat sich schon am Dienstagabend einen ersten Eindruck von den Schäden gemacht, allerdings bis Mittwochfrüh sich noch keinen völligen Überblick verschaffen können. Grundsätzlich aber kann er sagen, dass die Folgen umso schlimmer sind, je mehr die Rems gestaltet worden ist.

Braune Brühe

Wo also für die Gartenschau kleine Parks oder Anlagen an der Rems angelegt wurden, wo Bäume gepflanzt oder Rasen gesät wurden, müssen nun die Bautrupps ran und die Schäden reparieren.

Aber in Bereichen, wo die Rems in ihrem weitgehend natürlichen Bett fließt, hat das Hochwasser dieses zwar verändert und neu gestaltet. Doch das ist ja gewollt. Schließlich sei die Rems ein Naturfluss. Spuren hinterlässt vor allem die braune Brühe, in die sich die Rems bei Hochwasser verwandelt. Der Wasserexperte spricht von einem Schluff-Sand-Gemisch, das sich an den Rändern und Böschungen ablagert.

Für Sieg war aber das Hochwasser nicht so schlimm, auch wenn die Pegel in Schorndorf und Waiblingen-Neustadt die Marken für ein zweijährliches Hochwasser überschritten haben. Als am Dienstagabend die Niederschläge nachließen, machte sich Sieg ein erstes Bild und stellt fest: „eher harmlos“.