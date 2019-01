Hochwasser in Schorndorf Rems-Renaturierungsprojekt nicht beschädigt

Das gilt laut Herbert Schuck, seines Zeichens Leiter des städtischen Fachbereichs Infrastruktur, für die eine oder andere kleine Kiesbank, die’s weggeschwemmt hat und die ein paar Meter weiter an anderer Stelle wieder angelandet ist. Und auch Böschungsbereiche sind teilweise neu modelliert worden und sollen Schuck zufolge schon allein deshalb in diesem natürlich herbeigeführten Zustand verbleiben, weil diese Remsrenaturierungsmaßnahme auch perspektivisch so geplant ist, dass sich das Wasser seinen Weg sucht und dass natürliche Veränderungsprozesse im Lauf der Jahre durchaus erwünscht sind.

Aussichtsdecks und größere Inseln haben standgehalten

Ohne große Folgen ist das Hochwasser über die neu angelegten größeren Inseln hinweggegangen, und auch die beiden unterschiedlich hohen Aussichtsdecks sind unbeschadet geblieben – wenn man von Ausspülungen im Bereich der Bodenverankerung, von Verschmutzungen und von Anlandungen durch Treibgut absieht, die in Zukunft durch einen Vorabweiser vermieden werden könnten. Ansonsten, sagt Herbert Schuck, sind durch die Flut ein paar große Steine weggedrückt worden, die wieder zurückversetzt werden müssen.

Und vom Hochwasser mitgenommen worden sind drei der fast zwei Tonen schweren Baggermatratzen und ein Teil der von der Baufirma am Uferbereich für weitere Arbeiten gelagerten Kiesmengen. Es ist also, fasst Schuck die Hochwasserfolgen zusammen, nichts passiert, was das Remsrenaturierungsprojekt ernsthaft beeinträchtigen oder gar im Hinblick auf die Gartenschau infrage stellen könnte. Zumal noch keine Bepflanzungen vorgenommen worden waren. Und auch finanziell ist kein größerer Schaden entstanden - ganz davon abgesehen, dass das Risiko bis zu einem zehnjährlichen Hochwasser – und um ein solches hat es sich gehandelt - ohnehin die Baufirma zu tragen hat. Erst darüber hinaus würde die Stadt zur Kasse gebeten.

„Gut, dass das Hochwasser jetzt gekommen ist und nicht kurz vor der Eröffnung der Gartenschau“, sagt der Fachbereichsleiter Infrastruktur, der jetzt allerdings hofft, dass vor der Gartenschau Vergleichbares nicht mehr passiert. Damit sich in den nächsten Wochen vor allem die neu angelegten Böschungsbereiche stabilisieren können.