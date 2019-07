Hockenheim Hockenheimer OB nach Angriff weiter auf Intensivstation

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Es gebe noch keine heiße Spur zu dem Täter. Die Polizisten gingen Spuren und Hinweisen nach, um zu sehen, ob sich daraus konkrete Anhaltspunkte ergäben, sagte die Sprecherin.

Gummer war am Montagabend von einem unbekannten Mann im Hof seines Hauses in Böhl-Iggelheim (Rheinland-Pfalz) aufgesucht, angegriffen und geschlagen worden. Er ist seit 2004 Oberbürgermeister von Hockenheim und geht Ende August in den Ruhestand. An diesem Sonntag soll in der Motorsport-Stadt eine Nachfolge gewählt werden.