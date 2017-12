Hofbräuregiment-Sänger Heiratsantrag-Flashmob im Einkaufszentrum

Kernen.

Seit fast zehn Jahren ist Robin Henderson die Stimme des Hofbräu-Regiments, einer der beliebtesten Partybands des Landes. Nebenbei will der Sänger nun auch als Solo-Künstler durchstarten. Im Mai 2018 erscheint sein erstes eigenes Album. Darauf wird auch der Song "Für immer" sein, der für Henderson eine ganz besondere Rolle spielt. Das Lied hat er für seine Freundin Franzi geschrieben - und ihr in aller Öffentlichkeit damit einen Heiratsantrag gemacht. Im August hat er sie mit einem Flashmob im Einkaufszentrum Gerber in Stuttgart überrascht. Freunde und Familie waren vor Ort, selbst die Security des Gerber war eingeweiht - nur Franzi war ahnungslos. Das ganze wurde auf Video festgehalten. Dieses Video hat der Sänger nun auf seiner Facebookseite und auf Youtube veröffentlicht.