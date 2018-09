Hoffnung auf ein zweites Sommermärchen Stuttgart ist Spielort bei der EM 2024

Stuttgart. Die Fußball-Europameisterschaft 2024 findet in Deutschland statt - und im Südwesten herrscht Freude, weil Stuttgart als Spielort gesetzt ist. "Vielleicht erleben wir ja ein zweites Sommermärchen", sagte Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Donnerstag. Fußball überwinde Grenzen und bringe Menschen zusammen. "Und ich wünsche mir deshalb, dass die EM einen Beitrag für den Zusammenhalt der Gesellschaft bei uns, aber auch für den Zusammenhalt in Europa, leisten kann."