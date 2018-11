Holzstapel-Brände im Rems-Murr-Kreis Experten von LKA und Feuerwehr bewerten Vorfälle

Welche Motivation steckt hinter dem Anzünden von fremdem Eigentum? Andreas Tröster, Leiter der sogenannten Operativen Fallanalyse beim Landeskriminalamt, nennt mehrere Möglichkeiten: „Sich selbst Vorteile verschaffen durch Versicherungsbetrug, anderen gezielt schaden wollen, aber auch pure Zerstörungswut können Gründe sein.“

Weitaus seltener seien dagegen Pyromanen, die aus einem krankhaften Zwang heraus handeln. Sie sind für nicht einmal fünf Prozent aller Brandstiftungen verantwortlich, schätzt Tröster. „Da ist der Mythos deutlich größer als die Realität.“

Was verrät das Vorgehen über den mutmaßlichen Täter?

Die Fälle in der Region verlaufen alle nach einem ähnlichen Muster: Die Holzstapel brannten immer auf abgelegenen Grundstücken und nie kamen dabei Menschen zu Schaden. Was kann der Experte daraus schließen?

Bei den Brandstiftungen scheint es nicht primär um den angerichteten Schaden zu gehen, so Tröster. „Wahrscheinlich will da jemand Aufmerksamkeit erregen, ein Zeichen setzen. Oder einfach nur seine Faszination befriedigen.“ Trotzdem: „Wer ein Feuer legt, hat oft nicht in der Hand, ob es Verletzte gibt oder nicht.“

Auch Trittbrettfahrer sind denkbar

Dafür, dass die Holzstapel-Brände trotz Fahndungsdruck und Berichterstattung weitergehen, hat Tröster mehrere Erklärungsansätze. Zuerst einmal sei gar nicht sicher, ob es sich immer um denselben Täter handelt: „Dafür liegen uns noch nicht genug Fakten vor.“ Auch das Thema Trittbrettfahrer dürfe man nicht vergessen.

Außerdem sei es möglich, dass der mutmaßliche Täter von dem Rummel, den er verursacht, überhaupt nichts mitbekommt. „Manche leben ihre Faszination im Moment der Tat aus und fertig“, sagt Tröster. „Alles, was danach kommt, ist denen gerade wurscht.“

In Leutenbach sitzt Georg Spinner. Er ist der Kommandant der örtlichen Wehr, aber auch der Vorsitzende aller Retter, Löscher, Bergenden an Rems und Murr, organisiert im Kreisfeuerwehrverband.

"Da steckt schon hohe kriminelle Energie dahinter"

Es ist klar, dass er inzwischen selbst auf Kohlen sitzt. Wo werden Feuerleute als nächstes ausrücken müssen? Zumal es in der Serie auch einen Brand auf Markung Leutenbach gegeben hat. Der aber Georg Spinner noch mehr Rätsel aufgibt. Schließlich zieht sich die Spur der Verwüstung in erster Linie vom Neckar übers Remstal, entlang der B 29, nicht B 14. „Das passt nicht in die Richtung“. Aber vielleicht wollten der oder die Täter eine falsche Spur legen. „Da steckt schon hohe kriminelle Energie dahinter.“

Nicht dass Spinner speziell psychologisch geschult wäre, um Einblick in notorische Feuerleger zu haben. Bei Pyromaen ist es ihm eher klar. Die freuen sich am Feuer und sind denn auch leichter zu überführen. Sie halten sich in der Nähe auf. Solchermaßen Auffällige gibt es nunmal auch bei der Feuerwehr. Zuletzt in Kirchberg. Manchmal ist es bei Feuerleuten auch ein fehlgeleitetes Helfersyndrom. Sie sind dann als erste am Einsatzort. „Geltungssucht“ nennt das der Leutenbacher Kommandant.

Nicht einfach Holzhaufen, sondern massive Stapel

Georg Spinner ist skeptisch, ob man dem oder den Tätern präventiv auf die Schliche komme. Das, was bislang brannte, sei nicht einfach ein Holzhaufen gewesen. Sondern massive Stapel. Da bringt es wohl auch wenig, wenn die Besitzer eine Wildkamera aufstellen. Die gibt es schon für wenig Geld bei Aldi, Lidl oder Obi.

Eine Häufung von Selbstenzündung kommt für Spinner schon lange nicht mehr in Frage. Für ihn ist klar: „Irgend einer tut was“. Serien gab es und gibt es immer wieder. Auch welche, die wir gar nicht groß wahrnehmen. Wir haben uns daran gewöhnt, dass immer wieder Gartenhäuser angezündet werden. Zehn oder zwanzig im Jahr sind es nach Spinners Rechnung. Auch da muss Wille dahinter stecken, ist er sich sicher. „Die Hälfte davon brennen vorsätzlich.“