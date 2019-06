Hongkong - In Hongkong haben mehrere Hundert Menschen gegen ein geplantes Auslieferungsgesetz nach China protestiert. Die überwiegend jungen Menschen versammelten sich vor dem Legislativrat zu einem Gebet, das von der Katholischen Studentenvereinigung in Hongkong organisiert worden war. Nach den massiven Protesten in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong am Wochenende sind für Mittwoch erneut Großdemonstrationen angekündigt worden. Laut der "South China Morning Post" sollen auch 5000 Polizisten eingesetzt werden.