Hot Rod Fun Stuttgart Seifenkisten-Spaß aus Winnenden

„Im März wollte ich unbedingt eine Tour mit den sogenannten „Hot Rods“ machen. In Stuttgart und Umgebung gab es aber keine Möglichkeit dazu. Also habe ich beim Erfinder der Wagen in Norderstedt angerufen. Er sagte mir, dass ich das dann eben ändern soll“, erklärt Vito Carucci.

Gesagt, getan: Knapp drei Monate später eröffnete Carucci gemeinsam mit Dagmar Gehringer am 18. Mai „Hot Rod Fun Stuttgart“. Beide gehen noch einer anderen Arbeit nach, die „Hot Rods“ sind Hobby und Nebentätigkeit zugleich.

Mehrstündige Touren in der Umgebung mit Guides

Obwohl im Namen die Landeshauptstadt Stuttgart steht, befindet sich das Franchiseunternehmen in der Linsenhalde. „Wir haben uns tatsächlich erst in Stuttgart nach geeigneten Räumlichkeiten umgeschaut. Das war aber sehr schwierig. Außerdem hätten wir in Stuttgart Probleme mit dem Verkehr gehabt, da zur Rush Hour bekanntlich immer Stau ist. Winnenden ist daher für uns der perfekte Standort“, sagt Carucci, der in Leutenbach wohnt.