H.P. Kaysser in Leutenbach-Nellmersbach Unternehmen fertigt Werkzeuge mit 3-D-Drucker

Von 3-D-Druckern haben die meisten schon mal gehört, vielleicht sogar einen bei der Arbeit gesehen. Am Computer entwirft man das Bauteil, der Drucker stellt es her. Doch der herkömmliche Werkstoff, Kunststoff, kann seit zwei, drei Jahren durch Metallpulver ersetzt werden. Es ist in unterschiedlichen Zusammensetzungen erhältlich. Das Produkt ist also wesentlich belastbarer. „Wir verwenden derzeit Mischungen aus Werkzeugstahl, Edelstahl und Aluminium“, sagt Tobias Scheffel, der bei H.P. Kaysser den Vertrieb für den 3-D-Druck leitet.

Der Konstrukteur kann jetzt frei arbeiten wie ein Künstler

„Bisher hat ein Ingenieur auf der Hochschule gelernt, was der Fräser kann. Danach musste er seinen Bauplan richten. Der 3-D-Druck sprengt diese Grenzen. Der Konstrukteur kann sich jetzt wie ein Künstler frei ausleben“, sagt Tobias Scheffel. Die Funktion steht an erster Stelle. Komplexe Teile sind auf einmal möglich, und für ihre Herstellung wird der Einsatz von Material und Energie minimiert.

Der Konstrukteur designt also am Computer ein Teil mit, sagen wir mal, filigranen Gittern, spiralförmig verwundenen Rohren und einer Düse. „Das hätte man früher so gar nicht bauen können“, sagt Scheffel über die Verbesserungsmöglichkeiten in der Stabilität und im Strömungsverhalten. „Im kleinen Truprint haben wir für die Blechexpo Anfang November Prototypen hergestellt, um zu zeigen, was die Maschine kann“, hält Tobias Scheffel ein Handwerkzeug zum Blechbiegen hoch.