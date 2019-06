Hubschrauber-Fahndung in Winterbach Rentnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Die Polizei hat in der Nacht auf Freitag per Hubschrauber im Bereich der Gartenstraße nach zwei Einbrechern gefahndet. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatte eine Rentnerin die Täter gegen 22.40 Uhr in ihrem Schlafzimmer erwischt, wo sie offensichtlich kurz zuvor durch das Fenster eingestiegen waren. Die Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Revier in Schorndorf zu melden. Außerdem wird im Zusammenhang mit dem Einbruch nach einem Daimler mit ausländischer Zulassung gesucht.