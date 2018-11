Hund im Landkreis Harburg angefahren "Tero" bleibt im Kühlergrill stecken - und überlebt

Mehr als ein Leben haben scheinbar nicht nur Katzen. Am Dienstagmorgen fuhr eine 59Jährige mit ihrem PKW von Bullenhausen in Richtung Hamburg. Während der Fahrt spürte sie plötzlich einen Schlag am Fahrzeug. Ein Unfall, dachte sie. Die Frau drehte um, konnte aber nichts erkennen. So fuhr sie weiter zur Arbeit.

Etwa zeitgleich meldete eine 40Jährige aus Bullenhausen ihren 13 Jahre alten Zwergschnauzer als vermisst. Dieser sei morgens wohl angefahren worden und stecke im Kühlergrill des Autos fest. Ein Kennzeichen hatte sich die Hundehalterin in der Aufregung nicht merken können.

Unfall mit Happy End

Als die 59-Jährige nach Arbeitsschluß zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie ein leises Winseln. Das Erstaunen war groß, als sie den 13 Jährigen "Tero" fand - er steckte in ihrem Kühlergrill fest. Dieser war über die missliche Lage nicht erfreut und versuchte die hinzugerufenen Helfer der Feuerwehr zu beißen. Die Hamburger Feuerwehr konnte den Hund letztendlich nahezu unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

Wenig später wurde dann auch die Verbindung zu dem morgendlichen Unfall hergestellt und "Tero" konnte seiner überglücklichen Halterin übergeben werden.