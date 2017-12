Falscher Nikolaus

Desillusioniert knibbel ich Türchen sechs auf. Eine Brezel, naja. Aber wer steht da schwanzwedelnd vor mir? Trotz der Kekse hat Johnny offenbar Freude am Kalender-Ritual gefunden, was meine Laune schlagartig verbessert. Gefressen hat er den Keks zwar nicht, aber weil er so begeistert war, bin ich an das gut gefüllte Leckerli-Regal in der Küche gegangen, habe einen anderen Keks geholt, bin nochmal zum Kalender und habe so getan, als wäre dieser heute drin gewesen. Sofort vertilgt!