Hundekalender Tür 7: Manipulation

Nachdem ich gestern heimlich einen weniger leckeren Keks aus dem Kalender durch ein für Johnny gewohntes Leckerli getauscht habe, hat Herrchen mir doch tatsächlich vorgeworfen, ich würde den Hund manipulieren. Gute Idee! Am besten ich deponiere eine Tüte seiner Lieblingskekse in greifbarer Nähe des Adventskalenders. Damit Johnny nicht so enttäuscht ist, oder mich irgendwann nicht mehr mag. Den Herzkeks heute hat er immerhin gefressen.