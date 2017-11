Hygiene im Einzelhandel Frisch desinfiziert zum Einkaufen

Was im Ausland schon vielerorts gang und gäbe ist, hat jetzt auch das Remstal erreicht: eine Handdesinfektion im Supermarkt. Genauer gesagt, vor dem Remstalmarkt in Endersbach. Denn dort steht seit einigen Monaten eine rote Säule neben den Einkaufswagen. Aus dieser können Kunden Desinfektionstücher ziehen, um damit ihre Hände oder den Griff des Einkaufswagens zu reinigen – oder gleich beides.

Vielfacher Kundenwunsch wurde erfüllt

Der Eigentümer des Marktes, Rocco Capurso, will damit Krankheitserregern den Garaus machen. Aber auch außerhalb der Erkältungssaison sei Hygiene im Lebensmittelhandel das A und O, sagt er. Gesehen hat Capurso solch eine Desinfektionsstation zum ersten Mal in Italien, in einem großen Supermarkt in Turin. Außerdem habe er damit einen vielfachen Kundenwunsch erfüllt, wie der Ladenbesitzer sagt. „Meine Kunden sind viel im Ausland unterwegs, die haben das woanders gesehen und wollten es auch haben.“

In Deutschland nicht zu haben: Hygiene-Tücher im Spender

Was in der Theorie gut und einfach klang, war in der Praxis gar nicht so leicht, berichtet Capurso. Denn auf dem deutschen Hygiene-Markt waren solche Tücher für den Einzelhandel damals noch gar nicht erhältlich. Gemeinsam mit seinem Hygiene-Lieferanten machte der Lebensmittelhändler sich auf die Suche und wurde in Großbritannien fündig: alkoholfreie Tücher mit Citrusduft, die 99,9 Prozent aller Keime abtöten. Einen passenden Spender ließ er eigens produzieren. Lohnt sich der ganze Aufwand denn?

Angebot wird gut angenommen

„Anfangs war die Säule nicht richtig beschriftet und die Kunden wussten nicht so wirklich was damit anzufangen“, berichtet Capurso. Aber das sei inzwischen nachgebessert und der Hygiene-Spender vor dem Markt nicht mehr wegzudenken.

An die 1000 Tücher würden jede Woche gebraucht, sagt der Ladeninhaber. Daran merke er, dass sein Angebot angenommen werde. Künftig will er vielleicht sogar selbst Desinfektionstücher herstellen – und zwar biologisch abbaubare. Der Absatzmarkt, davon ist Capurso überzeugt, ist da.