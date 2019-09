"Ich bin bereit" Guido Buchwald will VfB-Präsident werden

Stuttgart. Jetzt ist es also offiziell: Guido Buchwald will Präsident des VfB Stuttgart werden. "Ich stehe zu meinem Wort, dem VfB Stuttgart zu helfen, wenn er Hilfe benötigt. Ich bin bereit, diese Verantwortung zu übernehmen und mich den Mitgliedern, dem obersten Gremium des Vereins, in einer demokratischen und fairen Wahl zu stellen", teilte der Weltmeister von 1990 und Ehrenspielführer der Schwaben am Donnerstag mit.