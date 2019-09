Ilshofen Maskierter Mann im Discounter verbreitet Schrecken

Aalen. Plante er einen Überfall und hatte kurz zuvor Gewissensbisse? Ein maskierter Mann in einem Discounter gibt der Polizei zur Zeit Rätsel auf.

Am Mittwoch kurz vor 22 Uhr kam es in einem Discounter in Ilshofen zu einem ungewöhnlichen Vorfall.Laut Polizeimitteilung erkannte eine Mitarbeiterin an der Kasse des Discounters erkennen, wie ein Kunde aus dem Verkaufsraum zu ihr in Richtung Kasse lief, gleichzeitig eine schwarze Sturmhaube aufsetzte und seine Hände in die Jackentaschen steckte. Der Mann ging aber anschließend an allen Kunden im Kassenbereich vorbei und begab sich wortlos vor den Markt.

Eine Mitarbeiterin verschloss darauf sofort die Eingangstür und alle Personen, die sich noch im Markt befanden, schlossen sich im Mitarbeiterbereich ein. Der maskierte Mann hielt sich noch mehrere Minuten vor dem Markt auf und wollte diesen auch wieder betreten. Anschließend entfernte er sich in unbekannte Richtung.