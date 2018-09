Ilshofen Schwerverletzter rettet sich aus überschlagenem Auto

Ilshofen.

Am Mittwoch um 4.30 Uhr hatte ein 21-Jähriger mit seinem VW Golf einen schweren Unfall auf der Landstraße von Hörlebach in Richtung Ilshofen. In einer Rechtskurve kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto überfuhr einen Leitpfosten und eine Kurvenleittafel und schlitterte zunächst an der Böschung entlang. Dann überschlug sich das Fahrzeug mehrmals auf dem angrenzenden Feld und kam am Waldrand auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.