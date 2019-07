Im Auftrag eines Tübinger Studenten Waiblinger Anwalt Jens Rabe verklagt Boris Palmer

Die schrille Schnurre sorgte im November 2018 für bundesweites Aufsehen – was aber wirklich geschah in jener Herbstnacht in der puppenstubenschnuckeligen Tübinger Fachwerk-Innenstadt, das ist im Detail bis heute umstritten.

Version eins, die Sicht von Arne Güttinger, einem Studenten der Erziehungswissenschaft:

Er habe an jenem Abend zusammen mit einer Freundin einen Vortrag besucht, danach seien sie gegen 22 Uhr zufällig Palmer begegnet. Güttinger, kein Fan des streitbaren OB, mag wohl irgendwas gebruddelt haben wie: „Ach nee, der auch noch.“ Palmer habe das gehört, sei zunächst weitergegangen – um sich dann unvermittelt doch noch umzudrehen und zu rufen: „So geht’s nicht.“ Der OB habe dem Studenten ein Streitgespräch reindrücken wollen, der aber habe keine Lust auf Diskussionen gehabt. Als Palmer partout nicht lockergelassen habe, soll der junge Mann sich nur noch zu helfen gewusst haben, indem er laut wurde: „Lassen Sie uns in Ruhe, wir fühlen uns bedrängt!“

Version zwei, die Sicht von Palmer:

Er habe den Mann „sachlich zur Rede“ gestellt und gefordert, Güttinger solle frei raus sagen, was ihm nicht passe. „Daraufhin“, so Palmer via Facebook, habe der Student geantwortet, „ich solle abhauen, er kenne mich gar nicht. Ich erwiderte, so gehe das nicht, er solle mir jetzt erklären, was Sache ist. Dann schrie er laut, ich würde ihn stalken, wedelte wild mit den Armen und bedrohte mich.“ Beide Versionen stimmen in einem Punkt überein: Palmer zückte nun seinen Dienstausweis, erklärte, er sei in seiner Eigenschaft als Oberbürgermeister auch „Leiter der Ortspolizeibehörde“, und machte mit seinem Mobiltelefon Fotos von Güttinger.