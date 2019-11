Im Duell mit dem VfB Stuttgart SV Sandhausen will neue Fans gewinnen

Sandhausen. Der SV Sandhausen will im Spiel gegen den VfB Stuttgart für sich Werbung machen. "Wir stehen anders als sonst im medialen Fokus. Wir können neue Fans gewinnen", sagte Trainer Uwe Koschinat vor der Partie am Sonntag (13.30 Uhr/ZVW-Liveticker). Bis Donnerstagnachmittag waren mehr als 12 500 Tickets verkauft und damit ungefähr doppelt so viele wie für andere Heimspiele. Die meisten Eintrittskarten gingen an Anhänger des VfB.