Im Heimspiel gegen Greuther Fürth VfB will Tabellenführung verteidigen

Stuttgart.

Als Tabellenführer der 2. Liga geht der VfB Stuttgart in den 7. Spieltag. Und die Spitzenposition soll auch im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am Samstag (13 Uhr / ZVW-Liveticker) verteidigt werden. Als eine „schöne Momentaufnahme“ beschreibt Stuttgarts Cheftrainer Tim Walter die aktuelle Tabellensituation, davon blenden lassen will er sich aber nicht: „Wir haben noch viel zu tun.“ Dem Trainer geht es um Prinzipien - und dafür müsse man „langfristig denken. Die Entwicklung ist nie abgeschlossen.“ Der Blick auf die Tabelle sei „vollkommen irrelevant“.